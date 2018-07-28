РИАМО - 28 июл. В поселке санатория имени Герцена сельского поселения Никольское Одинцовского района в лесополосе нашли два боеприпаса времен Великой отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«27 июля в 13:00 от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского района, поступило сообщение об обнаружении двух боеприпасов времен ВОВ в лесополосе. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайшего жилого строения 300 метров. Выставлялась охрана силами Кубинского ОМВД», - говорится в сообщении.

На 30 июля запланировано изъятие и уничтожение боеприпасов силами министерства обороны.