РИАМО - 28 июл. В Московской области в городском округе Ивантеевка на улице Южная произошло возгорание заправочной колонки на АЗС, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

27 июля в 21:50 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Пушкинского ПСГ поступило сообщение о возгорании автомобиля на автозаправке.

«По прибытию в 22:00 было установлено, что при заправке автомобиля произошло воспламенение заправочной колонки на АЗС на площади двух квадратных метров. Угроза распространения пожара отсутствует. 22:03 – локализация на площади двух квадратных метров; 22:05 – ликвидация открытого горения; 22:10 – ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия штаб пожаротушения не создавался, боевые участки не разворачивались. К тушению возгорания привлекли 16 человек и шесть единиц техники.