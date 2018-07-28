РИАМО – 28 июл. В Московской области за последние сутки произошло свыше десяти возгорании, к их тушению привлекалось почти 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 11. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 96 человек, 32 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены восемь человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

«28 июля на территории Московской области прогнозируется преобладание II класса пожарной опасности, III класс на территории городских округов Талдомский, Дмитровский, Кашира, Серебряные Пруды, Ступино, а также на территории Сергиево-Посадского и Серпуховского муниципальных районов», - дополняется в сообщении.