РИАМО - 28 июл. Экологический праздник в честь «Всемирного дня без автомобиля» состоится в Москве, дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы объявила тендер на его проведение, сообщается на сайте RosTender.info.

«Стоимость услуг по организации праздника оценивается в 2,8 миллиона рублей. Заявки на конкурс принимаются до 17 августа, а 22 августа будет выбран победитель», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в сентябре, пока его точные дата и время неизвестны. В программу войдут: шоу-программа, интерактивная командная игра «Гонки на велосипедах», музыкальное шоу «Вело-оркестр», соревнования на велотренажерах и работа фотобудки. Специально к празднику подготовят научный набор для детей «Природное электричество» и промофутболки.

«Всемирный день без автомобиля – это глобальная экологическая акция, проводимая во многих странах всего мира, призванная напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и убедить как можно большее число людей воспользоваться альтернативами автомобилю: общественным транспортом, велосипедом», — напоминается в сообщении.

Каждый год День без автомобиля официально отмечается примерно в 1 тысяче городов мира. Москва присоединилась к их числу в 2012 году.