РИАМО - 28 июл. В Москве и в Подмосковье в субботу ожидается кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем может прогреться до плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Московская область останется на юго-западной периферии антициклона. Во второй половине дня с прохождением холодного атмосферного фронта местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В дневные часы воздух в столице раскалится до 28-30, по области до 25-30 градусов. Среднесуточная температура по-прежнему на 5-6 градусов выше климатической нормы», - говорится в сообщении.

Также ветер будет дуть восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в столице и области сохранится жаркая погода на фоне повышенного атмосферного давления. Содержание кислорода в воздухе снижено, из-за чего недомогание могут почувствовать люди, страдающие сердечной и легочной недостаточностью.

«Возможны обострения хронических заболеваний сердца и сосудов у людей, страдающих этими недугами. Неважно в такую погоду чувствуют себя дети, пожилые люди, а также люди, страдающие заболеваниями эндокринной системы. Поддержать организм помогут контрастные водные процедуры, теплые ванны с морской солью, обильное питье: вода, отвары целебных трав и ягодные морсы», - добавляют специалисты.