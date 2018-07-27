В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. Марс вступил в великое противостояние с Солнцем и приблизился к Земле на минимальное расстояние.
В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.
Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 до 01:20). Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.
По прогнозам астрологов, 27 – 28 июля из-за этого необычного явления у людей могут наблюдаться скачки настроения, повышенная агрессия и нервозность, может появиться головная боль. Поэтому они советуют в эти дни отказаться от срочных дел, требующих больших трудозатрат, и по возможности найти время на занятия спортом и физические нагрузки.
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Астролог Павел Глоба считает, что лунное затмение, которое настуло в пятницу, может принести стране трагические события.
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Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ организовал прямую трансляцию полного лунного затмения в пятницу, анонс трансляции опубликован на канале института на YouTube.
Самым знаменитым в истории считается противостояние Марса, произошедшее 5 сентября 1877 года, когда американский астроном Асаф Холл открыл два спутника Марса – Деймос и Фобос, а итальянский ученый Джованни Скиапарелли обнаружил марсианские каналы. Во время предыдущего великого противостояния Марса 28 августа 2003 года космический телескоп Хаббл сделал снимки поверхности Красной планеты.
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