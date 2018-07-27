В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. Марс вступил в великое противостояние с Солнцем и приблизился к Земле на минимальное расстояние.

В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

Публикация от Dj Milarepa (@djmilarepa) 27 Июл 2018 в 11:19 PDT

Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 до 01:20). Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

Публикация от Panagiotis Karalis (@karalis60) 27 Июл 2018 в 11:06 PDT

Публикация от Waldemar (@wladim1r) 27 Июл 2018 в 10:26 PDT

По прогнозам астрологов, 27 – 28 июля из-за этого необычного явления у людей могут наблюдаться скачки настроения, повышенная агрессия и нервозность, может появиться головная боль. Поэтому они советуют в эти дни отказаться от срочных дел, требующих больших трудозатрат, и по возможности найти время на занятия спортом и физические нагрузки.

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Публикация от Ilya Vongarovsky (@vongarovsky) 27 Июл 2018 в 11:43 PDT

Астролог Павел Глоба считает, что лунное затмение, которое настуло в пятницу, может принести стране трагические события.

«Всегда лунные затмения были связаны с фатальными событиями. Если что-то начинается вблизи лунного затмения, это всерьез и надолго. Последствия могут длиться даже больше 18 лет», - сказал Глоба.

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Публикация от Юлия Александровна (@yuliya_27.11) 27 Июл 2018 в 11:49 PDT

Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ организовал прямую трансляцию полного лунного затмения в пятницу, анонс трансляции опубликован на канале института на YouTube.

Публикация от Stanislav (@stas_plombir) 27 Июл 2018 в 12:09 PDT

Публикация от Александр Погорелов (@pogorelov.photo) 27 Июл 2018 в 11:42 PDT

Публикация от Vadim Bakreu (@vadim_bakreu) 27 Июл 2018 в 11:51 PDT

Публикация от Universe Equation (@universeequation) 27 Июл 2018 в 11:38 PDT

Публикация от Валюха (@valedgio_official) 27 Июл 2018 в 12:24 PDT

Самым знаменитым в истории считается противостояние Марса, произошедшее 5 сентября 1877 года, когда американский астроном Асаф Холл открыл два спутника Марса – Деймос и Фобос, а итальянский ученый Джованни Скиапарелли обнаружил марсианские каналы. Во время предыдущего великого противостояния Марса 28 августа 2003 года космический телескоп Хаббл сделал снимки поверхности Красной планеты.