РИАМО - 28 июл. В Подмосковье на военном полигоне в Алабине с субботы и по 11 августа пройдет «Танковый биатлон – 2018», за победу в состязании будут сражаться экипажи более чем из 20 стран, сообщается на сайте военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Ежегодные соревнования проходят в рамках Армейских международных игр и являются одними из самых популярных.

«На две недели полигон Алабино превратится в настоящее спортивное поле боя, где экипажи из 23 стран будут бороться за победу. Танковый биатлон – прикладные соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного оружия среди разных стран мира», – отмечается в сообщении.

Одновременно с конкурсом «Танковый биатлон», проходят состязания среди лучших военных поваров мира – «Полевая кухня». В 2018 году попробовать национальные блюда разных стран можно в период с 31 июля по 9 августа.

Также на территории полигона разворачиваются игровые зоны, аттракционы и мастер-классы, спортивные конкурсы, интерактивные и виртуальные игровые площадки для всех возрастов. Установлены большие экраны и удобные зоны отдыха для просмотра состязания.

Билеты доступны на официальном сайте.