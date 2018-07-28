РИАМО - 28 июл. В субботу в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье торжественно откроются четвертые международные игры АрМИ-2018, говорится в сообщении пресс-службы центра.

«28 июля стартуют международные армейские игры, которые пройдут до 11 августа на территориях семи стран: России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении.

Церемония торжественного открытия четвертых международных армейских игр «АрМИ-2018» традиционно пройдет на территории ведущей выставочной площадки министерства обороны России – в конгрессно-выставочном центре «Патриот». На церемонии открытия будут присутствовать представители 33 команд, военных и дипломатических ведомств государств, которые будут участвовать в АрМИ-2018.

Команды будут состязаться в 26 дисциплинах: танковом биатлоне, снайперском мастерстве, парашютном десантировании, водолазном многоборье, мастерстве медицинских сотрудников и других.

Первые международные армейские игры прошли в 2015 году на 11 военных полигонах России. В них приняли участие команды из 57 стран.