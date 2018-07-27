РИАМО - 27 июл. В рамках молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья» хоккейная школа «Академия Фетисова» организовала свою работу на одной из площадок форума, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Главная задача этой площадки – показать гостям мероприятия, что представляет собой современное хоккейное образование. На ней были представлены хоккейные ворота с бросковой зоной для тренировки броска и удара, тренажеры по отработке паса и по контролю шайбы», - говорится в сообщении.

На площадке натуральный лед был заменен пластиковым. Подобная практика вошла в обиход всех хоккейных школ в мире и в России в частности.

«Хоккеисты должны быстро оценивать все ситуации и принимать решение, при этом делать всё это на скорости 30-40 км/ч», - пояснил директор «Академии Фетисова» Илья Спицын.

«Академия Фетисова» образовалась в 2017 году на базе спортивного комплекса «Легенда», открытого в том же году в городском округе Домодедово. Академия перенимает опыт от ведущих хоккейных центров по всему миру. Здесь используются самые современные технологии в различных областях хоккейного образования: психологии, организации процесса, специализированных тренировках.

Главный принцип академии – дать как можно большему числу детей из Домодедова и других районов Московской области заниматься хоккеем, а самые талантливые дети должны получить возможность развиваться на более профессиональном уровне.

Шестой молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» проходит с 9 по 29 июля в зоне отдыха «Любляна» городского округа Егорьевск. На него собрались около 10 тысяч самых активных молодых людей со всей Московской области.