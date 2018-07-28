РИАМО - 28 июл. Движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метро прекратилось на выходные из-за проведения капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» закрыты для пассажиров. В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 30 июля, в 05:30. Во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2», – говорится в сообщении.

На станциях «Пионерская», «Филевский парк» и «Багратионовская» начнется обустройство фасадов и кровли, а на «Кунцевской» – облицовка гранитом колонн и пола в пассажирской зоне станции. На «Студенческой» специалисты приступят к монтажу лифтовых подъемников.

На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00. Интервал движения не превысит 2 минут.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Филевская линия – одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Технологические окна специально планируются на выходные дни, чтобы затронуть минимальное количество пассажиров.