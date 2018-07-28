РИАМО - 28 июл. Поздно вечером в субботу в столице пройдет Ночной забег, в связи с этим будут перекрыты улицы в центре города, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: улица Лужники от стадиона «Лужники» до Лужнецкой набережной. Период: с 21:30 28 июля до 00:30 29 июля. Участок 2: Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Новоандреевского моста. Период: с 21:45 28 июля до 00:15 29 июля. <…> Особенности: полное перекрытие», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 22:00 28 июля до 00:15 29 июля будет перекрыта Фрунзенская набережная, с 22:10 до 23:55 28 июля — Пречистенская набережная от Крымского моста и Патриаршего моста.

Как уточняется на сайте мероприятия, маршрут забега проложен по центру Москвы. Участники пробегут Фрунзенской и Пречистенской набережным с видом на здание президиума Российской академии наук, Национальный центр управления обороной Российской Федерации, художественно подсвеченные Андреевский и Крымский мосты, здание фабрики «Красный октябрь», Храм Христа Спасителя и другие достопримечательности ночной столицы.

Старт забега назначен на 23:30 субботы.