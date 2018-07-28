РИАМО - 28 июл. Богослужение в честь 1030-летия крещения Руси состоится на Соборной площади Москвы в субботу.

Впервые за всю историю РПЦ богослужение состоится не в Успенском или других соборах Московского Кремля, а на Соборной площади. Это сделано в связи с тем, что на Соборную площадь Московского Кремля соберутся прихожане московских храмов и храмов Московской области - это несколько тысяч человек.

Богослужение начнется в 09:30, а после него, в 12:00, крестный ход во главе с двумя патриархами пройдет от Соборной площади Кремля через Боровицкие ворота до Боровицкого холма, где будет совершен заключительный молебен. Затем предстоятель Русской православной церкви обратится со словом приветствия ко всем собравшимся.

Безопасность на мероприятии будут обеспечить ФСО, охрана Кремля, сотрудники Росгвардии и УВД.

В этот же день из-за торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, с 09:30 до 14:00 для посетителей закроют Кремль, а церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.

Также в субботу для посетителей закроют Мавзолей В. И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены.