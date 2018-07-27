РИАМО - 27 июл. Участники форума «Я – гражданин Подмосковья» большое внимание уделяют спорту как инструменту воспитания молодежи, в рамках форума работали четыре спортивные площадки, на которых проходили мастер-классы и соревнования, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Почетными гостями форума стали Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Александр Карелин и другие известные спортсмены, телеведущие, политические деятели.

«В рамках форума работали четыре спортивные площадки. На площадке городского округа Красногорск американско-российский спортсмен Джефф Монсон провел мастер-класс по ММА и джиу-джитсу. Также участники форума смогли посоревноваться в различных киберспортивных дисциплинах. На площадке «Академии Фетисова» из Домодедова граждане Подмосковья проверили свои навыки на хоккейных тренажерах», - отмечается в сообщении.

Московская государственная академия физической культуры провела для участников форума показательные выступления по боксу, фигурному катанию, батутному спорту и жиму лежа. Там же прошли выступления чирлидеров.

На четвертой площадке молодежной команды баскетбольного клуба «Химки» участники фестиваля могли поиграть на компьютерном симуляторе, а также поучаствовать в конкурсах по баскетболу.

«Форум «Я - гражданин Подмосковья» дает возможность молодым людям реализовать себя и обменяться опытом по самому широкому спектру направлений и тем. Мы рады, что спорту как инструменту воспитания молодежи и развития гражданского общества здесь уделяется большое внимание. Нам есть чем поделиться с молодежью», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, министерство всегда заинтересовано в новых кадрах, новых идеях и проектах.

«Мы со своей стороны готовы создавать для будущих спортивных функционеров лучшие условия», - добавил министр.

Образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья» проходит с 9 по 29 июля в Подмосковье на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. В этом году мероприятие объединило порядка 10 тысяч молодых людей из 67 муниципалитетов. В каждой смене организовано шесть образовательных направлений-кампусов: «АРТ-кластер», «Гражданская активность», Business Camp, «МЕДИАсфера», LIFEstyle, #ЯволонтерМО. Ребята совместно с наставниками разбирают различные кейсы, занимаются спортом, посещают практические семинары и лекции.