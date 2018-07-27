РИАМО - 27 июл. Специалисты областной системы-112 в четверг и пятницу приняли участие в работе молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья» в Егорьевском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В рамках форума специалисты «Центра-112» познакомили участников с алгоритмом работы, преимуществами и возможностями областной системы-112, с мобильным приложением, а также мобильными автоматизированными рабочими местами системы, которые задействуются, к примеру, при поиске заблудившихся в лесном массиве», - говорится в сообщении.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений рассказали о совместной работе профессиональных и добровольных спасателей по реагированию на различные происшествия.

«Система-112 – фантастическая идея, которая реализована в Московской области лучше, чем в других регионах России. Важно, что система-112 непрерывно совершенствуется, создает новые возможности для жителей», - сказал заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Его поддержал Дмитрий Пестов. Он добавил, что в октябре 2017 года «Центр-112» и добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» заключили соглашение об информационном взаимодействии.

«Усовершенствован алгоритм поиска потерявшихся в природной среде, теперь в нем учитывается взаимодействие с добровольными спасателями и волонтерскими организациями. Благодаря этому, в частности, представители поискового отряда «Лиза Алерт» имеют возможность размещать в мобильном приложении системы-112 информацию о потерявшихся и пропавших жителях Московской области», – подчеркнул Пестов.

Быстро выводить людей из леса также помогает функция геопозиционирования в системе-112 Московской области, действующая уже более года. С ее помощью можно определить координаты человека по номеру телефона, с которого он звонил.

Система-112 постоянно расширяет круг партнерских волонтерских организаций. Это позволяет быстрее находить заблудившихся в лесу людей.

Система-112 была введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации.

Образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья» проходит с 9 по 29 июля в Подмосковье на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. В этом году мероприятие объединило порядка 10 тысяч молодых людей из 67 муниципалитетов. В каждой смене организовано шесть образовательных направлений-кампусов: «АРТ-кластер», «Гражданская активность», Business Camp, «МЕДИАсфера», LIFEstyle, #ЯволонтерМО. Ребята совместно с наставниками разбирают различные кейсы, занимаются спортом, посещают практические семинары и лекции.