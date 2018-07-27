РИАМО - 27 июл. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы площадью 17,9 тысячи квадратных метров на 1,1 тысячи учащихся в деревне Дальние Прудищи Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проектом предусмотрено строительство здания переменной этажности (3-4), в котором разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 574 посадочных места, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 660 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Все учебные помещения будут оснащены необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса.

На прилегающей территории будут оборудованы зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников. Проектом предусмотрена установка пандусов для обеспечения доступности школы маломобильной группе населения.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №7 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок», – добавил Гарибян.

Руководитель ведомства также отметил, что к проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.

Застройщиком выступает ООО «Пригород Лесное». Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2019 года.