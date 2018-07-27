РИАМО - 27 июл. В городском округе Богородский в 2018 году капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома, на их ремонт выделили более 319 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем (2018 году – ред.) году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Богородский включено 92 многоквартирных дома», – говорится в сообщении.

На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в городском округе Богородский выделено более 319 миллионов рублей. Эта сумма будет распределена на ремонт кровель, внутридомовых инженерных систем, фасадов и на замену лифтового оборудования.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Богородский были включены 63 МКД по общестроительным работам, в том числе четыре МКД по замене лифтов.

Всего в региональную программу капремонта общего имущества на период до 2038 года включено более 44 тысячи многоквартирных домов. По каждому дому в долгосрочной перспективе определены виды и сроки выполнения работ.

За несколько лет действия программы капитального ремонта уже отремонтировано более 9,5 тысяч многоквартирных домов, что составляет более 21% от всей программы Московской области, в том числе заменено лифтовое оборудование в количестве более 6,7 единиц в 2,15 тысячи домах.