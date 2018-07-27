РИАМО - 27 июл. Четыре птичника для выращивания бройлеров из 16 построили на птицефабрике в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, в ближайшее время их введут в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано четырем птичникам, возведенным в зоне Б птицефабрики «Элинар-Бройлер» в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа», – отмечается в сообщении.

Объекты построены в рамках первой очереди и предназначены для клеточного содержания цыплят бройлеров. Площадь каждого одноэтажного птичника составляет порядка 2088 квадратных метров. Предполагается, что в одном птичнике будет размещено порядка 98 тысяч птиц одновременно. Благоустройство территории отвечает всем необходимым современным стандартам.

Застройщиком выступает ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер». Финансирование – средства инвестора.

«Всего будет возведено 16 птичников на территории птицефабрики в несколько очередей в рамках расширения основных производственных площадей птицеводческого комплекса», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.