РИАМО - 27 июл. Все больше патентов получают предприниматели Московской области, а патентная система налогообложения чаще пользуется спросом, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы России по Московской области.

«За первое полугодие 2018 года налоговыми органами Московской области выдано 67046 патентов, что превышает количество выданных патентов за первое полугодие 2017 года в 1,2 раза или на 11733 патента», – говорится в сообщении.

Для предпринимателей, зарегистрировавшихся впервые, предусмотрены налоговые каникулы в виде нулевой налоговой ставки, действующей в течение первых двух лет работы, таких патентов выдано более 3,1 тысячи, это в 2,1 раза больше прошлого года.

Наибольшей популярностью патентная система налогообложения пользуется среди индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров. Они в текущем году получили более 33 тысяч патентов, это 49,5% от общего числа.

Представителям бизнеса, которые осуществляют розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети, не имея торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, выдано почти 3 тысячи патентов.

Активно применяется патентная система гражданами, зарегистрировавшимися в качестве индивидуальных предпринимателей и сдающими в аренду жилые и нежилые помещения и земельные участки. В первом полугодии 2018 года по этому виду деятельности получено свыше 6,1 тысячи патентов.

Растет количество патентов для тех, кто оказывает автотранспортные услуги по перевозке грузов, они получили почти 4,5 тысячи патентов, на перевозку пассажиров выдали более 1,5 тысячи патентов.

Предприниматели, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, получили более 2,5 тысяч патентов.

Тематическая информация по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей размещена на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России в разделе «Индивидуальные предприниматели платят налоги», подраздел «Патентная система налогообложения».

Рассчитать стоимость патента можно на сайте ФНС России с помощью налогового калькулятора «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента».