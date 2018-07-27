РИАМО - 27 июл. Памятник Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантных войск генералу армии Василию Маргелову откроют в Москве 1 августа, в связи с этим будет перекрыто движение на двух улицах на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В частности, движение ограничат по одной полосе на улице Маргелова с 12:00 до 16:00 30 июля. Также 30 июля с 12:00 до 16:00 полностью перекроют улицу Бориса Петровского.

«Перекрытия движения в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных открытию памятника Герою Советского Союза, генералу армии Маргелову В.Ф. Участок: улица Маргелова, улица Бориса Петровского. Период: 1 августа с 8:00 до 12:00. Полное перекрытие», – говорится в сообщении.

Маргелов – легендарный командующий Воздушно-десантными войсками, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годах, Герой Советского Союза, генерал армии.