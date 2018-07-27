РИАМО - 27 июл. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили при земляных работах на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы УВД по САО.

«В ОМВД России по Хорошевскому району поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ по прокладке теплотрассы по улице Викторенко обнаружен металлический предмет цилиндрической формы в состоянии сильной коррозии», - говорится в сообщении.

После получения сигнала сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место обнаружения снаряда и оцепили его.

Выяснилось, что находка представляет собой боеприпас времен Великой Отечественной войны, который впоследствии направили на уничтожение.