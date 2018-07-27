РИАМО - 27 июл. В подмосковном Пушкине по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей, участок, принадлежащий юрлицу, незаконно увеличили за счет неразграниченных земель, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Пушкинская городская прокуратура по обращению местных жителей провела проверку соблюдения земельного законодательства на поднадзорной территории. Установлено, что площадь земельного участка в городе Пушкино, принадлежащего юридическому лицу, была незаконно увеличена за счет земель, государственная собственность на которые не разграничена.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для дачи правовой оценки, который возбудил и расследует уголовное дело по части 2 статьи 159 УПК РФ (мошенничество)», – отмечается в сообщении.

Ход расследования уголовного дела контролирует городская прокуратура.