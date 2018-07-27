РИАМО - 27 июл. Профессор Эфраим Крамер, главный медицинский инспектор FIFA 2018, отметил высокую организацию медицинского сопровождения чемпионата и достижения работников медицины, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Медицинское обеспечение во всех городах-организаторах и в особенности в Москве как столице чемпионата и доме для большинства болельщиков было организовано на высочайшем уровне, самом высоком из всех чемпионатов мира по футболу FIFA, где я лично присутствовал», - сказал главный медицинский инспектор чемпионата мира FIFA 2018 профессор Эфраим Крамер.

Он также отметил, что уровень медицинского обслуживания в больницах, которые лечили заболевших и травмированных пациентов и которые он посещал, может считаться в числе самых лучших в мире.

Крамер поблагодарил медиков и отметил, что Москва может гордиться своими индивидуальными и командными достижениями, подчеркнув самоотверженность медицинских специалистов столицы.

«Московские медики «на отлично» справились с теми сложными задачами, которые перед нами стояли, заслужив самую высокую оценку организаторов, зарубежных коллег, гостей чемпионата и, конечно же, болельщиков», - отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Для медицинского обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 в Москве были задействованы 600 медицинских работников, 57 мобильных бригад, два вертолёта санитарной авиации, 68 бригад скорой медицинской помощи, 32 стационарных медицинских пункта. Для оказания специализированной стационарной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, было задействовано 11 московских стационаров.

Всего за медицинской помощью во время ЧМ в этом году обратились около 3 тысяч человек, из них более тысячи человек - иностранные граждане.

«Для работы в составе мобильных медицинских бригад на стадионах в дни проведения матчей дополнительно были привлечены анестезиологи-реаниматологи. Весь персонал был готов к оказанию экстренной медицинской помощи в строгом соответствии с требованиями FIFA», - отметила главный врач соревнований на спортивных объектах в период подготовки и проведения ЧМ-2018 года в Москве Ирэна Погонченкова.

Она также отметила, что высокий уровень помощи гостям чемпионата мира по футболу удалось обеспечить благодаря тесному взаимодействию и слаженной работе с коллегами из центра экстренной медицинской помощи и станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Сотрудники служб скорой и экстренной медицинской помощи провели около 200 госпитализаций в столичные клиники, где всем пациентам была оказана квалифицированная медицинская помощь, в том числе и высокотехнологичная.

Англоязычные диспетчеры городской станции скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранных граждан. Мультиязычные переводчики общались с туристами на испанском, французском и китайском языках.

Чемпионат мира по футболу в первый раз проходил в этом году в России, он длился месяц – с 14 июня по 15 июля. Суммарно нашу страну за время проведения чемпионата посетили 2,7 миллиона гостей из разных стран.