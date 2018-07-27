РИАМО - 27 июл. Более 30 тысяч болельщиков ожидается на матче первого тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Спартак» (Москва), который состоится 28 июля в столице, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют московский «Спартак» и футбольный клуб «Оренбург», игра состоится в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Более 30 тысяч зрителей посетит матч первого тура РПЛ в Москве. Стадион «Открытие Арена» вмещает более 45 тысяч зрителей», – говорится в сообщении.

В сезоне-2017-2018 матчи РПЛ посетили более 3,4 миллиона человек, в среднем, каждый матч смотрели 14 тысяч зрителей.

В Москве матчи прошедшего чемпионата мира-2018 на стадионе «Открытие Арена» («Спартак» во время ЧМ-2018) увидела 221 тысяча зрителей, в среднем, более 44 тысяч зрителей на матч.