РИАМО - 27 июл. Девять дворовых территорий полностью благоустроили в подмосковном Реутове, работы ведутся с опережение графика, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Реутове Московской области завершены работы по комплексному благоустройству девяти дворовых территорий, работы выполнены в полном объеме. Во дворах установлены детские площадки, проведено озелените и освещение, обустроены парковочные карманы, выполнен ряд других обязательных работ», – отмечается в сообщении.

Благоустроенные дворовые территории расположены на улицах Войтовича, Дзержинского, Котовского, Юбилейном проспекте, Садовом проезде и проспекте Мира.

Как напомнил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, по плану до конца октября 2018 года на территории Подмосковья будут комплексно благоустроены 1440 дворовых территорий, к настоящему времени работы выполнили на 12,8%. По состоянию на 30 июня завершено благоустройство 184 дворов.

В числе муниципальных образований, в которых работы по благоустройству ведутся с опережением графика – Реутов, Мытищи, Краснознаменск, Жуковский, Лобня, Балашиха, Долгопрудный и Люберцы.

Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в Подмосковье активно ведутся уже четвертый год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. С начала действия программы было благоустроено более 5 тысяч дворовых территорий.