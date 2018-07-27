РИАМО - 27 июл. Участок дублера Калужского шоссе возле улицы Адмирала Корнилова перекроют на два месяца в связи с реконструкцией, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 22-го километра дублера Калужского шоссе будет полностью перекрыт с 1 августа по 30 октября круглосуточно в связи с реконструкцией Калужского шоссе», – говорится в сообщении.

Ранее на Калужском шоссе в рамках реконструкции открыли разворотный тоннель и новый надземный пешеходный переход, ввод этих сооружений позволит улучшить транспортное обслуживание жителей прилегающих районов.

Проект реконструкции предусматривает расширение Калужского шоссе до четырех-пяти полос движения в каждом направлении и организацию комфортного и безопасного движения личного и общественного транспорта. Также будут построены обходы населенных пунктов, что позволит улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных жителей.