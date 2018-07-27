РИАМО - 27 июл. Мужчине и его подельникам, которые планировали убийство знакомой женщины еще в мае 2018 года, предъявлено обвинение в суде, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по городу Москве.

«По версии следствия, не ранее мая 2018 года заказчик, испытывая личные неприязненные отношения к бывшей 31-летней сожительнице, решил организовать ее убийство. С этой целью мужчина вступил в преступный сговор со своим знакомым и пообещал передать ему за убийство женщины денежные средства в размере 1 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Соучастник нашел себе помощника из числа своих знакомых, который сначала согласился, но после передумал и сообщил о готовящемся убийстве в полицию.

Благодаря грамотным совместным действиям следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве и сотрудников столичной полиции противоправная деятельность указанных лиц была пресечена.

В ходе допроса обвиняемые признали вину, им было предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения. Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается, ведется расследование.