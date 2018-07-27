РИАМО - 27 июл. В преддверии нового учебного года на территории Подмосковья организована проверка образовательных учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, проверили уже более 30% учреждений, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«На сегодняшний день специалисты пожарного надзора проверили уже более 1200 образовательных учреждений (детские сады, школы, ВУЗы и так далее). Это свыше 30% от общего количества. Инспекторы проверяют состояние пожарных гидрантов и аварийных выходов, средства пожаротушения, исправность пожарной сигнализации, наличие схем эвакуации в случае пожара, и многое другое», – говорится в сообщении.

Всего предстоит проверить более 3800 образовательных учреждений. Специалисты пожарного надзора завершат проверки в срок до 17 августа. Все выявленные ими замечания и нарушения должны быть устранены до начала нового учебного года.

В первые дни нового учебного года во всех образовательных учреждениях Московской области начнется традиционный месячник пожарной безопасности. Повсеместно будут проведены практические тренировки по эвакуации учащихся и отработке действий при угрозе пожаров и других ЧС.