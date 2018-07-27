РИАМО - 27 июл. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в общественном транспорте в Подмосковье, виновные в его подготовке шестеро уроженцев Средней Азии приговорены к длительным срокам заключения, приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.

Граждане одной из стран Средней Азии Н. Самардини, Х. Хикматуллои, Б. Х. Муминов, М. Н. Латипов, Г. А. Хасанов и А. Ж. Юлдашев, находясь в Москве, организовали ячейку «Рохнамо ба суи давлати исломи». В дальнейшем они получили указание от эмиссаров «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ - ред.) о совершении в Московском регионе резонансного террористического акта в общественном транспорте. Они изготовили самодельное взрывное устройство значительной мощности и заложили его в маршрутное такси на территории Московского региона. Самодельное взрывное устройство обнаружили и обезвредили сотрудники ФСБ России.

«Московским окружным военным судом 22 февраля 2018 года постановлен обвинительный приговор, в соответствии с которым указанные лица признаны виновными и осуждены к длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима: Самардини, Хикматуллои, Муминов - к 18 годам, Хасанов - к 13 годам, Юлдашев и Литипов - к 12 годам соответственно. 24 июля 2018 года приговор вступил в законную силу», - отмечается в сообщении.