РИАМО - 27 июл. В Зеленограде 45 объектов недвижимости проходят проверки Мосгосстройнадзора во время строительства, на данный момент на всех объектах выявлено почти 600 нарушений и наложены штрафные санкции на сумму свыше 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Мосгосстройнадзор снизил количество проверок в этом году по общей тенденции снижения административных барьеров в строительстве. Тем не менее, контроль качества работы по-прежнему на высоком уровне – за полгода специалисты Мосгосстройнадзора провели 71 проверку объектов недвижимости, строящихся в Зеленограде.

«На контроле Комитета в Зеленоградском округе столицы находится 45 объектов недвижимости общей площадью 701,5 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Среди проверенных объектов – жилые дома в 3-м и 17-м микрорайонах, учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 250 мест в 20-м микрорайоне, детский сад в 16-м микрорайоне и другие.

«На проверенных объектах в общей сложности выявлено 598 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», – отмечается в сообщении.

Участникам строительства выдано 51 предписание об устранении нарушений, оформлено 85 протоколов об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 4,09 миллиона рублей.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор отслеживает качество строительно-монтажных работ. Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.