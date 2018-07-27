РИАМО - 27 июл. Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, который возглавляет начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, провел более 200 «засад» со дня своего образования, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева активно проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации мусорных скоплений на территории Московской области. Для этого было организован штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.

«Выявляя места систематического сброса мусора, Госадмтехнадзор параллельно организует работу по профилактике появления новых навалов. Одним из основных инструментов является операция «Засада». За месяц, с начала организации работы штаба, в местах систематического сброса мусора проведено 214 засад, из которых 45 были проведены с участием инспекторов Госадмтехнадзора, задержано 148 нарушителей», – сказала Витушева.

Она подчеркнула, что «Засада» стала действенным инструментом арсенала административных комиссий Московской области, так как данная спецоперация направлена на выявление и пресечение нарушений, совершаемых, преимущественно, физическими лицами, а рассматривать административные дела, возбужденные в связи с несоблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства в отношении физлиц уполномочены именно административные комиссии.

С членами комиссий проводятся совместные «Засады», чтобы обучить навыкам «полевой» работы и объяснить все возникающие в ходе таких операций нюансы. Витушева напомнила, что административных комиссий почти в два раза больше, чем территориальных отделов Госадмтехнадзора, и участие коллег по надзору значительно повышает эффективность операций.