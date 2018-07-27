РИАМО - 27 июл. Второго августа в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского» пройдет федеральная донорская акция по сдаче крови, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Начало акции в 9:00. Мероприятие проводится в преддверии «Всероссийской субботы доноров». Его цель – развитие безвозмездного донорства, а также развитие Службы крови.

«Такие акции очень важны. И мы, врачи, с огромной благодарностью относимся к тем людям, которые добровольно пришли сдавать кровь. Это неоценимая помощь в спасении людей. Вы только вдумайтесь, один донор, отдает всего 450 миллилитров крови, а спасает трех пациентов. Из этого объема служба крови получает эритроцитную массу, тромбоцитарный концентрат и плазму», – сказал директор МОНИКИ, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Семенов.

По его словам, эти компоненты необходимы людям с болезнями крови, например, лейкозами, хирургическим пациентам, роженицам после кесарева сечения, онкологическим больным, людям с тяжелыми травмами, например, после ДТП.

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