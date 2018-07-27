РИАМО - 27 июл. Телеканал ТНТ рассчитывает, что подрядчик, с которым заключен договор об эксплуатации территории, где сейчас находится съемочная площадка «Дома-2», будет исполнять свои обязательства в рамках действующего контракта, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ТНТ.

«У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что собственника участка в новой Москве, на котором проходят съемки телепрограммы «Дом-2», уведомили об изъятии земель. Участок необходим для строительства дороги из Саларьева в Марьино. Также предполагается, что рядом с площадкой телепроекта появится остановка скоростного трамвая.

В пресс-службе столичного департамента развития новых территорий сообщили, что новый участок для съемок реалити-шоу «Дом-2» предложат в течение двух месяцев.

Популярный телепроект «Дом-2» запустился в 2004 году.

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