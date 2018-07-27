РИАМО - 27 июл. Астролог Павел Глоба считает, что лунное затмение, которое наступит в пятницу, может принести стране трагические события.

В пятницу, 27 июля состоится редкое астрономическое событие – великое противостояние Марса, при этом видимый диаметр планеты увеличится в пять раз. В этом году великое противостояние Марса по редчайшему совпадению произойдет вместе с полным затмением Луны – самым длительным в XXI веке.

«Всегда лунные затмения были связаны с фатальными событиями. Если что-то начинается вблизи лунного затмения, это всерьез и надолго. Последствия могут длиться даже больше 18 лет», - сказал Глоба в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам астролога, подобное происходило два десятка лет назад.

«Нынешнее затмение повторяет то, которое было летом 2000 года. И тогда происходили очень тяжелые события для страны — это гибель «Курска», пожар в Останкине. Страшные события, где всегда в основе лежал человеческий фактор. То же может быть и сейчас. Нужно позаботиться о том, чтобы мы избежали подобных происшествий», - отметил Глоба.