РИАМО - 27 июл. Власти Москвы снизили на 30%, до 147,8 миллиона рублей, стартовую цену на право аренды участка площадью около 3 гектаров под транспортно-пересадочный узел «Алма-Атинская», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 июля 2018 года согласилась с повторным выставлением на торги земельного участка, расположенного в районе Братеево (ЮАО) для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Алма-Атинская» на базе одноименной станции метро. Согласно решению ГЗК, стартовая цена снижена на 30%», - отмечается в сообщении.

Площадь рассматриваемого земельного участка составляет 3,1 гектара. Согласно проекту, одобренному на публичных слушаниях, общая площадь объектов ТПУ составит 85 тысяч квадратных метров. В наземной ее части площадью 60,9 тысячи квадратных метров будут расположены технологические помещения, торгово-бытовые, культурно-просветительные, спортивно-рекреационные, административно-деловые объекты. В подземной части ТПУ площадью 24 тысячи квадратных метров разместится перехватывающий паркинг и приобъектная автостоянка на 665 машино-мест.

«С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на семь лет. Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составит 147,763 миллиона рублей», - заключается в сообщении.