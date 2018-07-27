РИАМО - 27 июл. Подмосковные власти поддерживают ужесточение закона об участии в долевом строительстве, поскольку эта мера поможет решить проблему обманутых дольщиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в России вступили в силу поправки к закону об участии в долевом строительстве, которые значительно ужесточают правила продажи жилья.

«Мы поддерживаем ужесточение закона в сфере строительства многоэтажек. Президент обеспокоен ситуацией, которая сложилась на рынке. В Подмосковье строится больше всего домов, и, к сожалению, тема обманутых дольщиков у нас стоит остро. Часто строители просто сбегают или бросают объекты. Я надеюсь, что ужесточение позволит нам решить проблему раз и навсегда», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что за последние пять лет в Подмосковье ключи получили 20 тысяч обманутых дольщиков.

«Мы вложили 50 миллиардов рублей из бюджета, но, к сожалению, еще немало дольщиков ждут свои квартиры. Мы стараемся помочь им как можно скорее», - подчеркнул глава региона.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин сообщил, что еще 5 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир до конца 2018 года.