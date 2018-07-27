РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске в пятницу открыли площадку производства товаров для упаковки и повседневного спроса, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать седьмого июля на территории микрорайона Климовск на улице Коммунальная, строение 28, прошло торжественное открытие производственной площадки ООО «СиПиСи ИмпЭкс». Компания занимается производством контрактной фасовки, упаковки и производства ингредиентов для товаров повседневного спроса», – говорится в сообщении.

Компания запустит 18 линий в микрорайоне с 1 сентября 2018 года.