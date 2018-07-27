Подмосковный город Раменское знаменит микрорайоном с цветными домами, необычным готическим храмом в усадьбе Быково, который давно облюбовали фотографы, а также знаменитой фабрикой гжели. Жительница города Наталья рассказала РИАМО о самых ярких достопримечательностях, объяснила, за что любит городской транспорт, и чего не хватает городу.

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Легенда об озере

© из личного архива Натальи © из личного архива Натальи 1 из 2

В Раменском я живу с пяти лет, мы переехали сюда из наукограда Жуковского. Больше всего меня радует то, что у нашего города есть особая атмосфера и свой характер.

Символом города считается Борисоглебское озеро, названное в честь святых князей Бориса и Глеба и обозначенное на городском гербе двумя серебристыми волнами. С ним связана красивая легенда. Говорят, что пару лет назад, когда озеро обмелело, на дне его можно было увидеть загадочную статую странника в плаще, обнимающего свою спутницу. Сейчас вдоль озера проложили велодорожку, так что можно прокатиться и полюбоваться пейзажами.

Говорят, что название Раменское произошло от слова «раменье», которое означает «окраина леса» или «опушка». Но все же, по мне, зелени нашему городку не хватает. Раньше у нас было больше зеленых насаждений, а сейчас создается впечатление, что зелень растет по регламенту.

Исключение составляет расположенный в центре города парк с велодорожками и парком аттракционов, где проходят многие городские праздники. Там же находится музей современной военной техники, созданный в память о бойцах, погибших в Чечне и Афганистане. Я всегда вожу туда друзей из Москвы, которые приезжают, чтобы отдохнуть от мегаполиса.

Пусть и нечасто, но к нам заглядывают туристы. В первую очередь, внимание привлекают бронзовые памятники, посвященные героям советских мультфильмов и русских сказок. Небольшие фигуры высотой около метра разбросаны по разным улицам, и на них можно наткнуться совершенно случайно. Среди них – герои из «Простоквашина», «Винни Пуха», «Ну погоди!», Крокодил Гена и Чебурашка, а недавно их ряды пополнила Муха-Цокотуха.

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Собирать мусор раздельно

Несмотря на то, что Раменское имеет статус города, до недавнего времени он напоминал скорее поселок городского типа. Совсем рядом с многоэтажными домами начинается частный сектор, с деревянными домиками и огородами, а жители выращивают огурцы на грядках. Раньше в городе был рынок, где местные продавали овощи, фрукты и молочку собственного производства.

Но несколько лет назад все изменилось: началась активная застройка, чтобы привлечь больше приезжих, появились крупные торговые центры, а еще нас признали самым чистым городом Подмосковья. В городе введен экологичный раздельный сбор мусора, как в Европе, его регулярно вывозят специальные машины.

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Знать соседей со школы

Но все же в Раменском остался дух провинциальности. Многие жители города друг друга знают, а с соседями по подъезду я еще сидела вместе за школьной партой.

Я живу в пятиэтажке, которую окружают точно такие же каменные коробки. В доме живут в основном взрослые семейные люди либо пенсионеры, а молодежь предпочитает снимать либо покупать квартиры в новых районах.

Тем не менее, все блага цивилизации у нас в шаговой доступности. Только возле моего дома три аптеки, сетевая «Пятерочка», парикмахерская, а также поликлиника с неплохим обслуживанием в 10 минутах ходьбы.

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Пунктуальные электрички с wi-fi

Рядом с моим домом находится железнодорожная станция «47 километр», но жить рядом с железной дорогой не очень приятно, так как от нее много шума. Зато я наловчилась использовать поезда как будильник, подстраиваясь под расписание движения.

Конечно, такое соседство имеет свои преимущества. Дорога от моего дома до Москвы – до метро «Выхино» занимает всего 40 минут, а электрички ходят часто и без опозданий. Во сколько бы я не вышла из дома – всегда приезжаю на встречи вовремя. Обычно я прихожу заранее, и электричка уже стоит на платформе, так что можно спокойно занять место, а в плохую погоду посидеть в тепле, а не стоять на платформе под дождем или снегом. Мелочь, а приятно.

В отличие от многих подмосковных городов, в Раменском транспорт не является проблемой. В черте города есть еще две станции - «Фабричная» и «42 километр», а также автостанция, от которой можно доехать до метро «Котельники». Но автобусом я пользуюсь в крайнем случае, так как пробки все же случаются. Если я хочу доехать максимально быстро, то сажусь в скоростной поезд «Спутник», где можно расслабиться под кондиционером и подключиться к вай-фаю.

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Церковь-замок и ипподром

В городе много красивых и необычных соборов. Самые красивые среди них – Троицкий храм, построенный княгиней Голицыной, а также Церковь Бориса и Глеба с трехъярусной колокольней и величественная Владимирская церковь, расположенная в бывшей усадьбе Быково и напоминающая старый английский замок. Наверное, ее не снимал только ленивый.

В летнее время в Раменском можно полюбоваться изящными фонтанами. Например, фонтан «Адам и Ева», изображающий пару влюбленных под деревом познания добра и зла, и «Времена года» в стиле неомодерн. Также в городе работает краеведческий музей с интересными экспозициями.

Со спортом здесь тоже все в порядке. И конечно многие наслышаны про раменский ипподром, на территории которого работает школа верховой езды. Я очень люблю лошадей и часто хожу туда на товарищеские скачки и выставки породистых скакунов.

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Крафтовые бары и ночные прогулки

Из развлечений в Раменском – торговый центр «Солнечный рай», куда можно сходить на шопинг, и кинотеатр «Юбилейный», где можно посмотреть новинки проката. Клубами Раменское похвастаться не может, но наша компания предпочитает прогулки по ночному городу. Это не тусовка в стиле верхнего Ист-Сайда, зато атмосферно. В Раменском на улицах спокойно, так что можно не волноваться за свою безопасности.

Помимо приевшихся «Макдональда» и KFC, вкусно поесть можно в крафтовом баре «Борода» с сытными бургерами или заглянуть в мое любимое кафе «Ми-Ля», где проходят джазовые вечера с живой музыкой. Но больше всего я люблю готовить сама из свежих фермерских продуктов, которые у нас можно найти на ярмарке выходного дня или в «Азбуке вкуса». Раз в неделю на улицу Бронницкая приезжает тележка с деревенским молоком.

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Гжель и цветные дома

Главная гордость нашего города – это знаменитые цветные дома, расположенные в микрорайоне Холодово, которые делают Раменское по-настоящему необычным и ярким. Преобразить таким образом скучные многоэтажки решила администрация города, и теперь целый район пестрит разноцветными домами с изображениями городских пейзажей, окрестностей, жителей города.

Здесь можно встретить разные сюжеты: парк с деревьями, ветряные мельницы, церковь, пристань с парусными лодками и даже огромный воздушный шар. Правда, несмотря на то, что дома производят такой «вау-эффект», временами смотреть на них утомляет. Но жители не жалуются – все равно это лучше, чем серые коробки.

Также в Раменском развивают старинный промысел – гжель. На фабрике «Гжель» много лет производят расписной фарфор и керамику с подглазурной росписью. На территории производства есть музей, где можно увидеть редкие изделия из керамики и самую большую в мире вазу. Фабрика «Гжели» далеко не единственная в городе.

На заводе «Бергус» развивается косметическая промышленность, а на базе НПЦ «Технокомплекс» работает концерн «Авионика», основной задачей которого стало оснащение и модернизация Вооруженных сил РФ. Еще жители города всегда обеспечены свежей мясной продукцией от мясокомбината «Раменский», который поставляет вкуснейшие сосиски и колбасы как в местные магазины, так и в соседние регионы.

Так что о переезде в Москву я даже не думаю, да и зачем, если наш город только развивается и хорошеет.

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