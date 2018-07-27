РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июл. Встреча-праздник близнецов «Счастье вдвойне» пройдет в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 5 августа, сообщается в группе «Мама Оффлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы рады сообщить, что 5 августа в городском округе Люберцы пройдет уже вторая встреча-праздник близнецов «Счастье вдвойне». Сообщество «Мама Оффлайн» приготовило для вас яркий, незабываемый и неповторимый праздник», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00. Для посещения родителям близнецов, двойняшек и тройняшек нужно предварительно записаться, отправив личное сообщение по адресу: https://vk.com/id2332920.

В Центральном парке Люберец в середине июля прошел фестиваль сладостей для взрослых и юных жителей городского округа. Мероприятие также состоялось при поддержке сообщества «Мама Оффлайн».