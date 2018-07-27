РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. В пятницу в рамках регионального молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья», боец ММА, житель Красногорска Джефф Монсон провел мастер-классы по самообороне на площадке «Взлетай», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Гостей красногорской площадки «Взлетай» на форуме «Я – гражданин Подмосковья» 27 июля ждала увлекательная программа, а также мастер-классы от борца ММА, двукратного победителя ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффа Монсона», – говорится в сообщении.

Борец показал участникам приемы самообороны для детей и девушек, а также провел мастер-класс для правоохранительных органов и сотрудников частных охранных предприятий. В завершение Монсон продемонстрировал, как сделать настоящий американский бутерброд с арахисовым маслом и булочками, и провел автограф-сессию.

Образовательный форум «Я – гражданин Подмосковья» проходит с 9 по 29 июля в Московской области на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. В 2018 году мероприятие объединило порядка 10 тысяч молодых людей из 67 муниципалитетов.