РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. В Балашихе члены Общественного совета при МУ МВД России по городскому округу проверили работу дежурной части, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Член Общественного совета Светлана Строчинская ознакомилась с действиями оперативного дежурного при поступлении сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях, а также проверила соблюдение установленного порядка регистрации заявлений», – говорится в сообщении.

Представитель общественности высоко оценила качество взаимодействия полицейских с гражданами, их оперативность в решении поставленных задач. Кроме того, она отметила, что сотрудники полиции тактичны и компетентны.

Помимо этого, Строчинская обратила внимание на требования к соблюдению правил ношения сотрудниками полиции форменного обмундирования и обеспечение пропускного режима в здание МУ МВД.