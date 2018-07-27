РИАМО - 27 июл. Вестибюли станций столичного метро «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская» закроют на ремонт вечером в пятницу, их откроют утром 30 июля, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«В пятницу, 27 июля, с 22:00 для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями или близлежащими станциями», - отмечается в сообщении.

Так, с 22:00 пятницы для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра, улица Совхозная, дом 41). Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции.

Восточный вестибюль станции «Новогиреево» (выход к кинотеатру «Киргизия») закроется на ремонт до утра понедельника с 23:00 пятницы. Пассажиры для входа в метро и выхода в город смогут пользоваться западным вестибюлем.

Также до утра понедельника пассажирам будет недоступен объединенный вестибюль станции «Третьяковская» и прилегающий к нему подуличный переход (улица Большая Ордынка, Большой Толмачевский переулок). Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции «Новокузнецкая» (со стороны улицы Новокузнецкая»).

«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты», - заключается в сообщении.