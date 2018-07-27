РИАМО - 27 июл. Народную учительскую электронную методическую среду (НУЭМС) представили члены Ассоциации свободных учителей и активисты НУЭМС на селекторном совещании департамента образования Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Используя Народную учительскую электронную методическую среду, московские педагоги уже обмениваются мнениями, делятся опытом и получают комментарии от коллег-практиков.

«Портал предлагает пользователям два вида контента. Первый называется «Инструменты успеха». В этом разделе педагоги публикуют свои наиболее удачные практики, а их полезность оценивают коллеги. В блоке «Вопросы и ответы» учителя делятся своими образовательными находками, а также могут получить консультацию более опытных в том или ином вопросе пользователей – практикующих учителей столицы», – отмечается в сообщении.

Создатели НУЭМС подчеркивают, что это не просто виртуальный портал, а сообщество учителей. Пользователи НУЭМС проводят очные встречи, дискуссии, выездные семинары и мастер-классы. Сейчас на портале зарегистрировано 1142 учителя и размещено 198 «Инструментов успеха».

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко предложил разработчикам НУЭМС создать «гостевой» доступ к порталу. Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина его поддержал, поскольку студентам университета, будущим педагогам, тоже был бы интересен материал, размещенный в НУЭМС.

Познакомиться с порталом можно по адресу: nuems.ru. Лучшие практики, размещенные пользователями НУЭМС, будут представлены в рамках деловой программы на Московском международном форуме «Город образования», который пройдет с 30 августа по 2 сентября в 75-м павильоне ВДНХ.