РИАМО - 27 июл. Московская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в нападении на одного из сотрудников МВД на 1-й Брестской улице в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В пятницу около 15 часов на 1-й Брестской улице, 33 произошло нападение на сотрудника столичной полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.

«Приметы злоумышленника: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров. Был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвернутые джинсы, черные мокасины, на голове черная вязаная шапка», - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции с телесными повреждениями направлен для оказания помощи в медицинское учреждение.

Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.