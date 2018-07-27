РИАМО - 27 июл. Четыре моста в Подмосковье не удовлетворяют нормам технического состояния, сейчас на них заканчивается первый этап ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Ремонтные работы начались в городском округе Домодедово на мосту через реку Северка, в городском округе Истра на мостовом переходе у деревни Вельяминово, в городском округе Шатура на мосту через реку Летовка у села Середняково и в Одинцовском районе на мосту через реку Молодня у села Каринское», - говорится в сообщении.

Мосты включили в программу ремонта после обследования технического состояния, результаты которого оказались неудовлетворительными.

Сейчас на всех четырех объектах завершается разборка старых конструкций одной половины каждого мостового сооружения. Затем будет выполнен комплекс ремонтных работ: замена и ремонт балок пролетных строений, устройство плит проезжей части, системы водоотвода и дренажа, ремонт крайних и промежуточных опор, сопряжений, конусов и лестничных сходов, устройство дорожного полотна и барьерных ограждений.

На время ремонта на мостах введено реверсивное движение и ограничение скорости до 40 км/ч.

Ремонт мостов завершится в 2019 году. Заказчиком работ является подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области государственное бюджетное учреждение«Мосавтодор», генеральный подрядчик – ООО «Строймост».