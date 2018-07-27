РИАМО – 27 июл. Несколько дней назад в одну из столичных больниц госпитализировали поэта-песенника Илью Резника, сообщает в пятницу РЕН ТВ.

«По некоторым данным, советский и российский поэт-песенник, народный артист России наблюдался в одной из столичных больниц, сейчас его направили отдыхать в один их пансионатов, где он проведет некоторое время», - говорится в сообщении.

Илья Резник – советский и российский поэт-песенник, народный артист России, почетный член Российской академии художеств. Родился 4 апреля 1938 года.

Песни на стихи Резника исполняли многие артисты эстрады. Самые популярные произведения автора – «Маэстро», «Еще не вечер», «Старинные часы», «Журавлик», «Бабушка рядышком с дедушкой» и другие.