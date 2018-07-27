РИАМО - 27 июл. С начала 2018 года в Москве при лабораторных исследованиях выявили повышенное содержание радионуклида цезия-137 в 27 партиях ягод и грибов, которые не допустили к продаже, сообщает «Интерфакс».

«Продукция с превышением содержания радионуклидов в соответствии с постановлением о запрещении ее использования и утилизации или уничтожении направляется на специализированное предприятие. Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Белоруссии, в меньшей степени в продукции из российских регионов», - сказал источник в столичном комитете ветеринарии.

Превышение нормы по содержанию цезия выявили в продукции общим весом 858 килограммов, в том числе в 24 партиях черники (688 килограммов), одной партии брусники (6 килограммов) и двух партиях грибов (164 килограмма).

Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени.

Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, голубика и брусника. По внешнему виду и на вкус «загрязненные радиацией» ягоды и грибы ничем не отличаются от обычных.