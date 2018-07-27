РИАМО - 27 июл. Гражданин КНР попытался ввезти в Россию без декларации более 800 медицинских изделий стоимостью около 2 миллионов рублей, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

В ходе проведения таможенного контроля рейса Пекин – Москва при проведении рентгеноскопии багажа, предъявленного пассажиром, гражданином КНР, инспектор обратил внимание на большое количество однородных предметов.

«В результате таможенного досмотра были обнаружены 820 медицинских изделий: блокирующие винты, моноаксиальные и полиаксиальные педикулярные винты, бедренные антеградные штифты, плечевой и тибиальный штифты. Мужчина пояснил, что привез импланты общей стоимостью 200 долларов США. Товары приобрел в магазине, чеков и документов на продукцию не имеет, везет другу. Согласно заключению эксперта, таможенная стоимость задержанных товаров составила 1,82 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

Ввоз в коммерческих целях на таможенную территорию Евразийского экономического союза медицинских изделий разрешается при наличии государственной регистрации изделия (регистрационного удостоверения на медицинское изделие). Регистрация осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

«В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию» и статьей 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию», – добавляется в материале.