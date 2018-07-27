РИАМО - 27 июл. Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ организует прямую трансляцию полного лунного затмения в пятницу, анонс трансляции опубликован на канале института на YouTube.

«Прямая трансляция Лунного затмения. Внимание! В связи с погодными условиями, произошла смена наблюдательной площадки», — говорится в сообщении.

Начало трансляции перенесено на 21:30.

В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. В пятницу Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 до 01:20). Оно будет хорошо видно практически на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

Ранее синоптики сообщили, что из-за большого количества облаков жители Московского региона не смогут наблюдать полное лунное затмение.