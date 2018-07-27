РИАМО - 27 июл. В ночь на 31 июля железнодорожники проведут работы по развитию инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по организации ускоренного движения электропоездов на участке Москва – Одинцово, в связи с этим изменится расписание некоторых электричек, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «РЖД».

«Технологические «окна» назначены с максимальным использованием ночного времени (с 00:00 до 6:00), чтобы максимально возможно сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездов время», – говорится в сообщении.

Во время работ из расписания выведено несколько пригородных поездов на участках Москва – Одинцово, Москва – Можайск и Голицыно – Звенигород. У некоторых электричек Белорусского направления изменится время отправления и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».