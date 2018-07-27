РИАМО - 27 июл. Сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконную попытку провезти молоко и цыплят, которые могли быть заражены ящуром, в багаже пассажиров из Узбекистана и Таджикистана, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«С 16 по 23 июля 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в пассажирском терминале международного аэропорта «Внуково» было приостановлено перемещение подконтрольной продукции, поступившей с нарушениями ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза и действующего ветеринарного законодательства РФ», – говорится в сообщении.

За этот период Россельхознадзор пресек попытки ввоза в ручной клади и багаже пассажиров из Республик Узбекистан и Таджикистан 10 партий молочной продукции и трех голов живых цыплят.

Продукция не имела ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз из неблагополучных по заболеванию ящур регионов.

Все партии потенциально опасной молочной продукции уничтожены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Животные возвращены отправителю.